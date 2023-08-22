"سيرجي روبيرتو " يرفض عرضا سعوديا مغرياً ويفضل برشلونة

فلسطين اليوم

رفض أحد اللاعبين البارزين في صفوف برشلونة، الانتقال إلى دوري روشن السعودي للمحترفين هذا الصيف.

ووفقا لصحيفة "سبورت"، فقد حاول فريق سعودي في الأيام الأخيرة، إغراء سيرجي روبيرتو نجم برشلونة، من أجل الانتقال إلى دوري روشن.

وأشارت الصحيفة إلى أن برشلونة منح الحرية الكاملة للاعب، للاستماع إلى العرض الذي بلغ 15 مليون يورو سيحصل عليها البلوجرانا، نظير التخلي عن روبيرتو الذي ينتهي عقده في 2024.

وأوضحت أن سيرجي روبيرتو رفض العرض السعودي لأسباب رياضية، لأنه جدد عقده لموسم واحد بطلب صريح من المدرب تشافي هيرنانديز، ووافق على تقاضي راتب منخفض.

وذكرت أن تشافي يرى أن روبيرتو يلعب دورا مهما داخل وخارج الملعب، وأراد الاستمرار مع الفريق بسبب تعدد مهاراته، حيث يستخدمه المدرب كلاعب وسط وظهير أيمن.