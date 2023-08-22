مستوطنون يهاجمون منزلاً ومركبات للمواطنين غرب نابلس

فلسطين اليوم

هاجم مستوطنون، مساء اليوم الثلاثاء22/8/2023م، مركبات المواطنين بالقرب من بلدتي برقة وسبسطية، شمال غرب نابلس.

وبحسب مصادر محلية، فإن عشرات المستوطنين انتشروا على الطريق الواصل بين جنين ونابلس، وهاجموا المركبات بالحجارة، الأمر الذي أدى لتضرر عدد منها.

وذكرت المصادر ذاتها، أن المستوطنين هاجموا أحد المنازل على أطراف بلدة برقة وسط إطلاق كثيف للرصاص، دون أن يبلغ عن إصابات.

وارتكبت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" والمستوطنون أكثر من 3027 اعتداءً ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة والقدس، خلال شهر يونيو/ حزيران الماضي.