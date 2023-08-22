"حماس": تهديدات الاحتلال بتصعيد عدوانه لا تخيف شعبنا والمقاومة تقوم بواجبها

فلسطين اليوم

ردت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، مساء اليوم الثلاثاء22/8/2023م، على تهديدات قادة الاحتلال بالعودة لسياسية الاغتيالات وضرب المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة رداً على عمليات الضفة.

وأكد الناطق باسم الحركة حازم قاسم، أن تهديدات الاحتلال بتصعيد عدوانه لا تخيف شعبنا ولا مقاومته الباسلة، والعدو يشن حربا مفتوحة على شعبنا بشكل يومي".

وقال :" إن حماس وقوى المقاومة تقوم بواجبها في الدفاع عن شعبنا ومقدساته، ودعم وإسناد حالة النضال الوطني، والذي هو حق مشروع بكل القوانين الدولية والأعراف الإنسانية".

وشدد على مواصلة القيام بحقنا المشروع في مقاومة الاحتلال والرد على عدوانه حتى طرده وكنس مستوطنيه وتحقيق أهداف شعبنا بالحرية والاستقلال.

وعادت تهديدات الاحتلال للواجهة من جديد باحتمال توجيه ضربة عسكرية للمقاومة في قطاع غزة أو خارج فلسطين المحتلة أو في منطقة أخرى؛ بعد الفشل الأمني الكبير الذي مُني به الاحتلال ومنظومته الأمنية بعد تزايد العمليات الفدائية في الضفة المحتلة.

وأكدت القناة 12 العبرية، أن "إسرائيل" على وشك تنفيذ ما أسماه بـ"نشاط عملياتي كبير" في خارج فلسطين أو في قطاع غزة، بعيداً عن الحديث عن عملية عسكرية كبيرة وموسعة في الضفة المحتلة والتي تشكك المصادر الصهيونية بنجاعتها".

مساء امس الإثنين21/8/2023م، هدد رئيس حكومة الاحتلال "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو، بمحاسبة المسؤولين عن العمليات سواءً القريبين أو البعيدين.