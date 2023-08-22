الرابطة الإسلامية تنظم لقاءً توعوياً لطالبات الجامعات في محافظة الشمال

فلسطين اليوم

نظمت الرابطة الإسلامية الإطار الطلابي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين بالتعاون مع مؤسسة إنقاذ الطفل لقاءً توعوياً بعنوان "الأمن والحماية وحل النزاعات" والذي استهدف منسقات ومناصرات الرابطة الجامعيات في الإقليم، اليوم الثلاثاء 22/8/2023م.

وتحدث ضيف اللقاء الأستاذ ياسر السيد عن أهمية عقد مثل هذه اللقاءات التوعوية للحماية والاستعداد للحروب ولا سيّما في قطاع غزة الذي يتعرض لحروب ونزاعات مستمرة.

وأوضح السيد كيفية اتخاذ الإجراءات اللازمة أثناء الحرب ، وتأمين البيت من خلال ما يسمى"الغرفة الآمنة" وتجهيز حقيبة الطوارئ الضرورية واللازمة لتوفير سُبل الحماية من مخاطر الحروب ، وكيفية التعامل مع المرضى والأطفال ، والتوعية بكيفية التصرف بالأجسام المشبوهة لحماية أنفسهم من هذه المخاطر، وتجهيز الأوراق اللازمة والثبوتية والمستلزمات الشخصية والأشياء الثمينة.

وتطرق السيد إلى تطبيق الجانب العملي في كيفية الاستعداد للحروب والإخلاء أثناء القصف.









