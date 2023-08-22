إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في الخليل

فلسطين اليوم

أصيب عدد من المواطنين بالاختناق، اليوم الثلاثاء22/8/2023م، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة بيت أمر شمال الخليل.

وبحسب مصادر محلية، فإن قوات الاحتلال المتمركزة على مدخل البلدة، منعت المشاركين في جنازة من الوصول إلى مقبرة البلدة، وأغلقت البوابة الحديدية المقامة على مدخلها، ما أدى لاندلاع مواجهات أسفرت عن إصابة عدد من المواطنين بحالات اختناق بالغاز السام المسيل للدموع.

وأشارت المصادر إلى أن جنود الاحتلال اعتلوا أسطح عدد من المنازل والمحال التجارية في البلدة.