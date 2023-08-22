رهط: إصابة خطيرة في جريمة إطلاق نار

فلسطين اليوم

أصيب شاب (30 عاما) في جريمة إطلاق نار ارتكبت مساء اليوم، الثلاثاء 22/8/2023، في مدينة رهط، علما بأن المدينة كانت قد شهدت في وقت سابق اليوم عملية إطلاق نار استهدفت منزل رئيس البلدية، عطا أبو مديغم.

وأفادت نجمة داوود الحمراء، بأن طواقمها قدمت الإسعافات الأولية لمصاب من جراء "حادث عنف" وقع في مدينة رهط. وأضافت أن الطواقم نقلت مصابا بحالة خطيرة إلى مستشفى "سوروكا" في مدينة بئر السبع.

ووفقا لبيان شرطة الاحتلال، فإن قوات من الشرطة تلقت بلاغا عن حادثة إطلاق نار في رهط، حيث وصلت دورية إلى المكان، وأتضح أن الحديث يدور عن إطلاق نار استهدف منزل رئيس البلدية، كما عثر على قنبلة قرب المنزل، حيث قام خبراء المتفجرات بتفكيكها وإبطال مفعولها.

وهذه المرة الثانية خلال هذا الأسبوع التي يتم إطلاق النار باتجاه منزل رئيس بلدية رهط؛ وأمس الإثنين، أعلنت الشرطة اعتقال شخصين بشبهة إطلاق النار بالقرب من منزل أبو مديغم.

وزعمت أنهما من أقارب رئيس البلدية، وأطلقا النار على خلفية "نزاع على ملكية أراض".