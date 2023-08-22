قتل فيها 4 مستوطنين... الاحتلال يكشف تفاصيل جديدة عن عملية "عيلي"

فلسطين اليوم

كشفت مصادر عبرية اليوم الثلاثاء 22/8/2023، النقاب عن تفاصيل جديدة عن عملية مستوطنة عيلي المقامة على أراضي المواطنين بين مدينتي نابلس ورام الله بالضفة المحتلة التي قتل فيها 4 مستوطنين بشهر يونيو/ حزيران الماضي.

ووفقاً للمصادر، فقدمت محكمة الاحتلال، لوائح اتهام ضد شابين فلسطينيين بتهمة المشاركة والوقوف خلف عملية مستوطنة عيلي، وبذلك يكون عدد المنفذين والمشاركين بالتخطيط والهجوم ودعم العملية يصل إلى 4.

ونفذت العملية من قبل الشهيدين خالد صباح ومهند شحادة من سكان عوريف في نابلس.

وذكرت المصادر، أن الشابين باسل شحادة، وحامد صباح، وجهت لهما تهمة التسبب عمدًا بـ "ارتكاب 4 جرائم قتل" بما يعادل "جريمة" ضد كل قتيل في العملية.

وتضمنت لائحة الاتهام، شراء عدد من الأسلحة والذخائر بهدف تنفيذ عمليات إطلاق نار ضد أهداف إسرائيلية.

ووفقاً للتحقيقات، تدرب المشاركون في العملية على الرماية لعدة أشهر، وكانوا على اتصال بمسؤولين من حماس يعيشون بغزة للحصول على تمويل منهم وتحسين خططهم العملياتية، كما تعاونوا مع آخرين وتم تزويدهم بالأسلحة والذخير لتنفيذ الهجوم.

ونفذت العملية من قبل اثنين منهم (الشهيدان)، باستخدام الأسلحة التي تزودوا بها من المعتقلين الآخرين واللذين اعتقلا قبل قيامهما بهجوم آخر خططوا له.