11 قتيلاً في انفجار بمنجم فحم في الصين

فلسطين اليوم

قالت هيئة البث الصينية الرسمية اليوم الثلاثاء 22/8/2023: إن 11 شخصا لقوا مصرعهم في انفجار وقع في منجم للفحم في اقليم شنشي شمالي البلاد.

ونقلت هيئة البث "CCTV" عن مكتب الطوارئ في الاقليم قوله ان الانفجار وقع الاثنين في منجم شينغتاىوكان للفحم بالقرب من مدينة يانان، مشيرة الى ان نحو 90 شخصا كانوا في المنجم عند وقوع الحادث.

وعثر على تسعة اشخاص متوفين بعدما حوصروا داخل المنجم، في حين قضى اثنان اخران متاثران باصاباتهما الخطرة بعدما تمكنا من الوصول الى السطح، وذلك رغم الجهود التي بذلت لانعاشهما وانقاذهما.

وتم نقل 11 شخصا اخرين الى المستشفى جراء تعرضهم لاصابات طفيفة، وهم في حالة مستقرة.

واوضحت هيئة البث الصينية ان السلطات فتحت تحقيقا في اسباب الانفجار.

وكان نحو 53 شخصا قتلوا اثر انهيار وقع في منجم للفحم في منطقة منغوليا الداخلية شمالي الصين في شباط/فبراير.

كما شهد اقليم شيجيانغ شمال غربي الصين حادث انهيار وقع في منجم للذهب البلاد كان فيه 40 شخصا يعملون تحت الأرض في كانون الاول/ديسمبر 2022.

وقتل شخصان فيما تم انقاذ 20 عاملا في منجم غمرته المياه في اقليم شنشي عام 2021.

ولا تزال تتكرر الحوادث في المناجم خصوصا في المواقع القديمة والنائية. رغم تشديد السلطات على تحسين شروط وظروف السلامة فيها.