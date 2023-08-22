ما هو طلب بن غفير للكابنيت الذي قد يشعل المنطقة وتؤدي لمواجهة عسكرية؟

فلسطين اليوم

كشفت مصادر عبرية اليوم الثلاثاء 22/8/2023، عن فحوى اجتماع الكابنيت "الإسرائيلي"، ومطالب وزير الأمن القومي "ايتمار بن جفير" المسؤول عن إدارة السجون بتنفيذ خطوات دراماتيكية ضد الأسرى في سجون الاحتلال "الإسرائيلي".

ووفقاً لمصادر عبرية، فإن على رأس هذه الخطوات خطوتان تعتبرها أجهزة أمن الاحتلال، أنها قابلة لإشعال الوضع، وهما حرمان الأسرى من القنوات التلفزيونية، وإلغاء التقسيم (الانتماء) الفصائلي بحيث لا يكون الأسرى من الفصل الواحد معا في القسم نفسه.

وحسب مصادر في أجهزة أمن الاحتلال أن هذه الإجراءات خطيرة جدا وقد تؤدي إلى مواجهة عسكرية في غزة والضفة ومع فصائل فلسطينية في الجنوب اللبناني.

ويتطلب مثل هذه الإجراءات موافقة الكابينيت الأمني السياسي، فيما يتوقع أن تعارض أجهزة الأمن هذه المطالب.

وحسب المصادر العبرية، فإن نتنياهو وغالانت يتجاهلان طلبات بن غفير خلال جلسة الكابنيت .. رفضا اقتراحاته لإغلاق الضفة وفرض حواجز جديدة وحتى النظر في قضية تشديد ظروف احتجاز الأسرى ونقل هذه القضية لاجتماع يخصص لاحقًا .. بحسب ما أورد مراسل الشؤون السياسية في راديو كان