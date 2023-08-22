هل سجل قطاع غزة حالات إصابة بالمتحور الجديد لكورونا..!؟

فلسطين اليوم

أكدت وزارة الصحة بغزة، اليوم الاثنين، عدم تسجيل أي حالة من المتحور الجديد لفيروس "كورونا" في قطاع غزة حتى اللحظة.

وقال رئيس قسم الأوبئة والرصد الوبائي بوزارة الصحة بغزة هيثم عمران، في تصريحات إعلامية، إن الحالة الوبائية لفيروس كورونا في القطاع لم يطرأ عليها أي جديد، ولم تسجل أو تؤكد أي حالة من المتحور الجديد.

وأضاف عمران أن المراكز الخاصة بفحص كورونالم تغلق وإنما الإقبال كان عليها ضعيفا بسبب ضعف الفيروس وعدم متابعة الناس والذهاب إلى المستشفيات.

وتابع " بعد ظهور المتحور الجديد في العالم ونحن لسنا بمعزل عنه، نتابع في قسم الرصد الوبائي الأحداث ونجهّز أنفسنا لأي طارئ حتى لو لم يصلنا الفيروس، كما قمنا بتعزيز دور مراكز الفحص حتى يتم اكتشاف أي حالات بشكل مبكر، ونحد من انتشارها، ونأخذ إجراءات وقائية جديدة".

وأشار إلى أن الوزارة ستعلن فورًا عند اكتشاف أي حالة من المتحور الجديد، حتى تأخذ إجراءاتها ويأخذ المجتمع حرصه.