الاحتلال يزعم اعتقال منفذي عملية الخليل

فلسطين اليوم

كشفت مصادر عبرية اليوم الثلاثاء 22/8/2023، أن جيش الاحتلال "الإسرائيلي" اعتقل شابين بزعم تنفيذهما عملية إطلاق النار في الخليل بالضفة المحتلة وأدت لمقتل مستوطنة وإصابة آخر بجروح خطيرة.

ووفقاً للمتحدث باسم جيش الاحتلال، فإن قائد لواء الخليل العقيد يشاي روسيليو أعلن رسميًا اعتقال قوات الجيش المشتبه فيهما بتنفيذ عملية إطلاق النار التي نفذت يوم أمس بالقرب من الخليل، وأدت لمقتل مستوطنة وإصابة آخر بجروح خطيرة.

وادعت القناة 14 الإسرائيلية، أن منفذي عملية إطلاق النار في الخليل ينتمون لحركة "حماس".

وبمقتل المستوطنة الإسرائيلية في عملية الخليل، ارتفعت حصيلة القتلى إلى 35 إسرائيليًا جراء عمليات المقاومة ضد الاحتلال ومستوطنيه في الضفة الغربية والداخل المحتل، وعلى الحدود مع مصر، منذ بداية العام الجاري 2023.