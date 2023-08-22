فلسطين اليوم

أثارت والدة اللاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول صورها في السعودية وهي ترتدي عباءة وتمتطي الإبل.

وانتشرت صور نادين جونسالفيس سانتوس، والدة اللاعب، بعد تعاقد نادي الهلال السعودي مع نجلها نيمار، وتقديمه في استقبال جماهيري هو الأضخم في مسيرته.

وظهرت والدة نيمار، خلال جولة سياحية، وهي ترتدي العباءة السوداء والبرقع، بينما ظهرت في أخرى تمتطي الإبل، وثالثة وهي تحتسي القهوة العربية.

وانتشار هذه الصور بالتزامن مع انتقال ابنها إلى المملكة دفع الجمهور إلى الاعتقاد بأن والدة نيمار توجد حاليا في السعودية، لكن الحقيقة أن صورها قديمة تعود لعام 2022، ولم تلتقط أثناء جولة سياحية أجرتها في السعودية بل كانت في قطر.

ووافق نيمار (31 عاما) على ما وُصف بـ"العقد الذهبي" من الهلال، إذ سيتلقى راتبا سنويا ضخما بـ 100 مليون يورو (نحو 110 ملايين دولار)، ومثلها لنادي باريس سان جيرمان، وفق وكالة فرانس برس.







