قصة تفوق في الأردن: سيدة أربعينية تحصل الأولى في التوجيهي

فلسطين اليوم

استطاعت امرأة أردنية أربعينية من الحصول على أعلى معدل في المملكة في الفرع الأدبي بامتحان الثانوية العامة بمعدل بلغ 99.8 بالمئة.

وقالت السيدة نجاح بني خالد؛ إنها عادت للدراسة بتشجيع من أبنائها، بعد توقف طويل، وتنافست مع نجلها الذي حصل على 87 بالمائة في الفرع العلمي.

وبحسب ما قالت لوسائل الإعلام، فقد حصلت نجاح على دعم زوجها للعودة إلى مقاعد الدراسة، وساندها في الصعوبات التي تمثلت في مسؤولية البيت، وترتيب الأوقات التي لم تخل من الصعوبة.





وأكدت أنها لم تكن تتوقع أن تكون الأولى على المملكة كاملة، مشيرة إلى أنها تطمح إلى استكمال الدراسة الجامعية بتفوق.

وتنحدر بني خالد من قرية سحم في محافظة إربد شمال الأردن، ولديها عائلة مكونة من زوجها وثلاثة أولاد، أصغرهم في الصف السادس الابتدائي.

وتابعت بأنها انقطعت عن التعليم لأكثر من 23 عاما، لكنها عادت وحصلت على مركز متفوق.

وحول توزيع وقتها على التزاماتها ودراستها، قالت بني خالد؛ إنها تستيقظ صباحا لتنجز أعمالها باكرا، ثم تبدأ بالدراسة حتى وقت الغداء، ثم تعود إلى أعمالها المنزلية حتى المساء حيث تستكمل الدراسة بشكل مكثف.