معلمة فلسطينية تفوز بجائزة دولية للأفلام الوثائقية في المغرب

فلسطين اليوم

فازت المعلمة آمنة أبو عرة، بجائزة لجنة التحكيم في الدورة الـ24 لمهرجان الأرز العالمي للفيلم القصير بمدينتي إفران وآزرو في المغرب، عن الفيلم الوثائقي "الخان الأحمر".

وقالت أبو عرة، التي تعمل أيضا معلمة للغة العربية، وهي خريجة قسم اللغة العربية والإعلام في الجامعة العربية الأمريكية، إن الفيلم يتحدث عن حياة الطفولة في قرية مهددة بالزوال والتهجير، ورمزية المدرسة التي تمثل بصيص أمل لأطفال يفتقرون إلى كثير من الأمور التي تتاح لغيرهم من أطفال العالم، مشيرة إلى أن عدد سكان الخان الأحمر قرابة 200 فلسطيني، وأكثر من نصفهم أطفال.

بدوره، قال الأستاذ صدقي موسى، المشرف على الفيلم، إن الأفلام الفلسطينية وتلك التي تتحدث عن فلسطين، تشهد حضورا لافتا في المهرجانات الدولية، وحصلت على إشادات من الجمهور ولجان التحكيم، مشيرا إلى أن أفلاما فلسطينية مثل "الخان الأحمر" تقدم جوانب مختلفة عن القضية الفلسطينية، وتحمل رسالة إلى العالم بأننا شعب يحب الحياة.

وسبق لأبو عرة وموسى الفوز بالجائزة الأولى في مسابقة "أفرابيا" للشباب العربي عن فيلم "أربعة".