المعتقلون الإداريون المرضى بسجن عوفر يرفضون استلام أدويتهم

فلسطين اليوم

قال نادي الأسير، اليوم الاثنين، إنّ المعتقلين الإداريين المرضى في سجن (عوفر)، قرروا اليوم الثلاثاء الامتناع عن استلام الدواء من إدارة السجون، رفضًا لاستمرار اعتقالهم التعسفي، رغم الظروف الصحية الصعبة التي يمرون بها.

وأضاف نادي الأسير، في بيان صحفي، أنّ هذه الخطوة تأتي كجزء من الخطوات الاحتجاجية، والبرنامج النضالي الذي أقرته لجنة المعتقلين الإداريين المنبثقة عن لجنة الطوارئ العليا للحركة الأسيرة، لمواجهة جريمة الاعتقال الإداريّ.

وأوضح أن المعتقلين المرضى حولوا حاجتهم للدواء لأداة احتجاجية ضد أجهزة الاحتلال المسؤولة عن اعتقالهم، ومنها إدارة سجون الاحتلال، خاصّة أن الاحتلال يواصل التصعيد من جريمة الاعتقال الإداري باعتقال المزيد ومنهم المرضى، والجرحى.

يشار إلى أن عدد المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال أكثر من 1200، منهم ما يزيد عن 300 في سجن (عوفر).