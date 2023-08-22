وفد من نادي الاستقلال يلتقي رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي بغزة

فلسطين اليوم

التقى وفداً من نادي الاستقلال بمدينة رفح رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي بقطاع غزة المهندس عصام الدعليس.

وقد تراس وفد النادي الدكتور حسن لافي رئيس مجلس ادارة النادي الذي اثنى خلال اللقاء على تقدم وتطور العمل الرياضي في قطاع غزة ، والجهود المبذولة من لجنة العمل الحكومي على تطوير القطاع الرياضي وتقديم التسهيلات لتطوير هذا القطاع ، الذي شهد تطوراً كبيراً خلال السنوات الماضية.

بدوره رحب المهندس الدعليس، بوفد نادي الاستقلال واثنى على دور مجلس الادارة الذي يعمل على تطوير عمل النادي ، وقد أكد الدعليس دعمه للجهود التطويرية التي يعمل عليها مجلس ادارة نادي الاستقلال ووعد بتقديم المساعدات للقطاع الرياضي عامة وللجهود المبذولة لتطوير نادي الاستقلال