الرئيس الإيراني يزيح الستار عن طائرة "مهاجر 10" المسيرة

فلسطين اليوم

أزاح الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم الثلاثاء 22/8/2023، الستار عن الطائرة المسيّرة "مهاجر 10" التي تتميز بقدرة طيران متواصلة على مدار 24 ساعة على ارتفاع 7 آلاف متر، ونصف قدر تشغيلي يصل إلى 2000 كيلومتر، والتي تحمل 300 كلغ.

وتبلغ السرعة القصوى لهذه الطائرة 210 كيلومتر في الساعة، ولديها القدرة على حمل جميع أنواع الذخائر وقنابل "قائم" و"الماس" و"دستواره"، كما أنّها مجهزة بأنظمة الحرب الإلكترونية.

كذلك، تسلّمت القوات المسلحة الإيرانية بحضور رئيسي صاروخي "خرمشهر" و"الحاج قاسم" البالستيين التكتيكيين وضمتهما إلى القوة الجوية لحرس الثورة.

والسبت، أكّد قائد القوة الجو فضائية في حرس الثورة الإيراني، العميد أمير علي حاجي زاده، خلال كلمة له في اجتماع كبار قادة قوات الحرس، أنّ طهران ستبذل "المزيد من الجهود لتعزيز القدرات الصاروخية وصناعة المسيّرات"، كاشفاً أنّ "القوى الكبرى باتت تقدّم الطلب لشراء أجهزتنا العسكرية المتطورة".

ومنذ نحو أسبوعين، عرضت إيران نموذجاً للصاروخ "أبابيل" الذي يُعدّ من الصواريخ البالستية الإيرانية الجديدة في معرض موسكو الدولي للصناعات الدفاعية 2023.

وقبل ذلك، أعلن قائد القوّة البحرية في حرس الثورة الإيراني، العميد علي رضا تنكسيري، تزويد القوّة البحرية في حرس الثورة بمُسيّرات بعيدة المدى مُجهّزة بمنظومات الحرب الإلكترونية.

وفي وقتٍ سابق، كشفت إيران النقاب عن أول صاروخ بحري بعيد المدى يستخدم الذكاء الاصطناعي حمل اسم "أبو مهدي".