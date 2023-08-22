فلسطين اليوم

موعد افتتاح العام الدراسي الجديد في غزة 2024، افتتحت وزارة التربية والتعليم في الضفة الغربية المحتلة يوم 20 أغسطس 2023، وتوجه آلاف الطلبة إلى مقاعدهم الدراسية، لكن ومع عدم بدء العام الدراسي الجديد قطاع غزة، يتساءل الآلاف عن موعد افتتاح العام الدراسي الجديد في غزة 2024، حتى يتهيأ الطلبة للتوجه إلى مقاعدهم الدراسية ويستكمل الأهالي شراء مستلزمات أبنائهم.

موعد افتتاح العام الدراسي الجديد في غزة 2024









موعد افتتاح العام الدراسي الجديد في غزة 2024، تنشر "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، موعد افتتاح العام الدراسي الجديد في غزة 2024، حيث يتساءل الآن معظم الطلبة وأهاليهم عن الموعد الرسمي لافتتاح العام الدراسي الجديد لاسيما مع بدء العام الدراسي رسميا في الضفة الغربية المحتلة، إذ قالت وزارة التربية والتعليم، إن دوام العام الدراسي الجديد 2023-2024، سيبدأ يوم 26 آب/ أغسطس القادم في قطاع غزة.

موعد افتتاح العام الدراسي الجديد في غزة 2024

موعد افتتاح العام الدراسي الجديد في غزة 2024، وتوجه الآلاف من الطلبة في محافظات الضفة المحتلة إلى مدارسهم يوم السبت الماضي 19/2023، إلا أن الوزارة أعلنت عن بدء العام الدراسي الجديد 2023-2024، في اليوم التالي الموافق 20 أغسطس 2023.





موعد افتتاح العام الدراسي الجديد في غزة 2024

موعد افتتاح العام الدراسي الجديد في غزة 2024، قد أعلن المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم صادق الخضور أن دوام الطلبة بمدارس الضفة الغربية التي تعطل يومي الجمعة والأحد سيبدأ يوم السبت الموافق 19-8-2023، أما المدارس التي تعطل يومي الجمعة والسبت سيبدأ دوام الطلبة يوم الاحد الموافق 20-8-2023.





موعد افتتاح العام الدراسي الجديد في غزة 2024

موعد افتتاح العام الدراسي الجديد في غزة 2024، ومع قرب انتهاء الإجازة الصيفية يستعد مئات الألاف من الطلبة وذويهم لبدء العام الدراسي الجديد في قطاع غزة بعد أن باشر الطلاب في محافظات الضفة المحتلة عامهم الدراسي الجديد ونتيجة لكثرة التساؤلات عن موعد بدء العام الدراسي الجديد في قطاع غزة 2023-2024، قررنا نشر موعد افتتاح العام الدراسي الجديد 2023-2024 في غزة.