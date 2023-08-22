مصر تعلن كشفاً نفطياً جديداً في خليج السويس

فلسطين اليوم

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، اليوم الثلاثاء 22-8-2023، "كشفا نفطيا جديدا" في خليج السويس.

وقالت الوزارة في بيان لها: "شركة كايرون "Cheiron" الدولية، تمكنت من تحقيق الكشف النفطي الجديد؛ من خلال البئر الاستكشافي شمال جيسوم الشمالي GNN-11 بخليج السويس".

وأضافت: "صادف البئر الاستكشافية، 165 قدما من صافي الطبقات الرأسية عالية الجودة، وترجع إلى ما قبل العصر الميوسين، وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها العثور على الزيت الخام في هذه الطبقات".

جدير ذكره أنه لم يتم حتى الآن ذكر حجم الكشف النفطي ولا الاحتياطيات المؤكدة في البئر.