اتساع رقعة حرائق الغابات في اليونان

فلسطين اليوم

اتسعت رقعة حرائق الغابات في اليونان، اليوم الثلاثاء 22-8-2023، حيث اندلع 63 حريقا جديدا في أنحاء اليونان خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وذكر ممثل خدمة الإطفاء يانيس أرتوبيوس، أنه على مدار الأربع والعشرين ساعة الماضية، تم تسجيل 63 حريقاً في الغابات، وسط جهود عمليات الإطفاء لإخمادها في ظل الظروف المناخية القاسية للغاية.

وقال: "منذ 19 أغسطس، لم تتمكن فرق الإنقاذ من إخماد حريق قوي اندلع في ضواحي الكسندروبوليس في شمال شرق البلاد. حيث تم إخلاء 13 منطقة في تلك البقعة".

وكانت بدأت، مساء أمس، عمليات إخلاء في مستشفى ألكساندروبوليس، حيث اندلعت حرائق قوية في منطقتي كافالا ورودوبي في شمال شرق اليونان، وفي المنطقة الوسطى من بيوتيا، وكذلك في جزيرة إيبويا وفي منطقة آخايا في جزيرة بيلوبونيز.