انخفاض أسعار النفط العالمية

فلسطين اليوم

انخفضت أسعار النفط العالمية، اليوم الثلاثاء 22-8-2023، في ظل مخاوف من تباطؤ الاقتصاد الصيني ما سيؤثر على الطلب العالمي.

تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.02% إلى 80.70 دولار للبرميل، وذلك بحلول الساعة 12:04 بتوقيت موسكو.

ووفقاً لوكالة بومبيرغ، انخفضت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.36% إلى 84.16 دولار للبرميل.

جدير ذكره أن التراجع جاء قبيل صدور بيانات حول مخزونات الخام الأمريكية، حيث من المقرر أن يصدر معهد البترول الأمريكي اليوم تقريره حول هذه المخزونات في الولايات المتحدة.