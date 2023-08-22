دعماً لصموده.. "الجهاد" يزور عائلة القيادي خلوف في جنين

فلسطين اليوم

زار وفد من قادة ومحرري حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين عائلة الأسير المهندس سلطان أحمد خلوف (42 عامًا) من بلدة برقين بمحافظة جنين المضرب عن الطعام لليوم الـ20 على التوالي رفضًا لاعتقاله الإداري.

وقال القيادي ماهر الأخرس، إن هذه الزيارة بهدف الوقوف مع عائلة القيادي سلطان خلوف المعتقل لدي قوات الاحتلال، والذي يعاني العديد من الأمراض بسب اعتقالاته المتكررة، مشيراً إلى أن الاعتقالات لن تثني عزيمتنا وسنبقى نقاوم الاحتلال حتى دحره عن أرضنا ومقدساتنا.

وأكد الأخرس أن حركة الجهاد الإسلامي ستبقى ثابتة على نهجها ومبادئها، ولن يتمكن الاحتلال أو أعوانه من الوقوف أمام مشروعها المقاوم للاحتلال حتى النصر أو الشهادة، معتبراً أن قادتنا ومجاهدينا سيواصلون درب الجهاد والمقاومة رغم عظم التضحيات.

والقيادي خلوف يعتبر من قيادات حركة الجهاد الإسلامي في جنين وأسير سابق أمضى 4 أعوام في سجون الاحتلال، كما يعد من أبطال معركة الأمعاء الخاوية حيث خاض إضراباً مفتوحاً عن الطعام لـ67 يوماً عام 2019م رفضًا لسياسة الاعتقال الإداري، ويعاني من عدة أمراض نتيجة سياسة الإهمال الطبي التي واجهها خلال فترات اعتقاله.

يشار إلى أن قوات الاحتلال أعادت اعتقال القيادي خلوف بتاريخ 3 أغسطس الجاري، وقامت محكمة الاحتلال بتحويله للاعتقال الإداري مدة 4 شهور، دون أن توجه له أي اتهام، وجرى نقله من سجن "مجدو" إلى معتقل "الجلمة".