فلسطين اليوم

شهد سعر صرف الدولار الامريكي في فلسطين اليوم الثلاثاء22/8/2023 ، انخفاضاً جديداً مقابل الشيقل وخاصة ان بعد أن بلغ أعلى ارتفاع له منذ عامين ، حيث انخفض صباح اليوم بمقدار 3.0 .

سعر صرف الدولار الامريكي ظهر اليوم الثلاثاء وبلغ : 3.77 شيقلاً بعد ان كان خلال نهاية الاسبوع الماضي 3.80 ، حيث كان الارتفاع الأول والاكبر منذ عامين وفقا للإعلام العبري .

انخفاض صاروخي للدولار مقابل الشيقل في فلسطين خلال 24 ساعة

الاوضاع الامنية ، والاحتجاجات بشأن القضاء أثرت بشكل كبير على الشيقل حيث ادى لانهياره دون الحد الأدنى ، وهو ما وصفه عدد من قادة الاحتلال بأن حكومة نتنياهو تدمر الاقتصاد "الاسرائيلي ".

سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الشيكل: 3.77 شيكل

سعر صرف الدينار الأردني مقابل الشيكل: 5.36 شيكل

سعر صرف اليورو الأوروبي مقابل الشيكل: 4.12 شيكل

سعر صرف الجنيه المصري مقابل الشيكل 12. شيكل