انخفاض صاروخي للدولار مقابل الشيقل في فلسطين خلال 24 ساعة

الساعة 12:34 م|22 أغسطس 2023
انخفاض صاروخي للدولار مقابل الشيقل في فلسطين خلال 24 ساعة
انخفاض صاروخي للدولار مقابل الشيقل في فلسطين خلال 24 ساعة

فلسطين اليوم

شهد سعر صرف الدولار الامريكي في فلسطين اليوم الثلاثاء22/8/2023 ، انخفاضاً جديداً مقابل الشيقل وخاصة ان بعد أن بلغ أعلى ارتفاع له منذ عامين ، حيث انخفض صباح اليوم بمقدار 3.0 .

سعر صرف الدولار الامريكي ظهر اليوم الثلاثاء وبلغ  : 3.77 شيقلاً بعد ان كان خلال نهاية الاسبوع الماضي 3.80 ، حيث كان الارتفاع الأول والاكبر منذ عامين وفقا للإعلام العبري .

انخفاض صاروخي للدولار مقابل الشيقل في فلسطين خلال 24 ساعة

الاوضاع الامنية ، والاحتجاجات بشأن القضاء أثرت بشكل كبير على الشيقل حيث ادى لانهياره دون الحد الأدنى ، وهو ما وصفه عدد من قادة الاحتلال بأن حكومة نتنياهو تدمر الاقتصاد "الاسرائيلي ".

سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الشيكل: 3.77 شيكل

سعر صرف الدينار الأردني مقابل الشيكل: 5.36 شيكل

سعر صرف اليورو الأوروبي مقابل الشيكل: 4.12 شيكل

سعر صرف الجنيه المصري مقابل الشيكل 12. شيكل

 

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