د. رضوان: الحرب في القدس حرب دينية والاحتلال يدق طبولها

فلسطين اليوم

أكد القيادي في حركة حماس، إسماعيل رضوان، اليوم الثلاثاء 22-8-2023، أن حريق المسجد الأقصى لازال مشتعلاً في قلوب الأمة الإسلامية بنتيجة ما يقوم به الاحتلال من اقتحامات متكررة للأقصى واستفزاز لمشاعر شعبنا الفلسطيني.

وقال رضوان خلال اجتماع للفصائل الفلسطينية دعت له حركة الجهاد الإسلامي في مدينة غزة في الذكرى الـ54 لحريق المسجد الاقصى: "إن المعركة والحرب مع الاحتلال في القدس هي حرب دينية، والاحتلال يدق طبول هذه الحرب بالاعتداءات على المقدسات الإسلامية في القدس المحتلة".

وأضاف رضوان: "المطلوب منا كفلسطينيين اليوم هو الاستمرار في تعزيز الوحدة الميدانية في المقاومة وتصعيد الاشتباك في الضفة الغربية المحتلة، وصولاً للعمليات النوعية الفردية والجماعية والمنظمة وغير المنظمة لدك العمق الصهيوني".

ودعا رضوان، لضرورة تصعيد الاشتباك في الضفة الغربية المحتلة وفي أراضي الـ48 وفي القدس المحتلة؛ دفاعاً عن القدس والمسجد الأقصى المبارك وعن أبناء شعبنا والأسرى البواسل.

وتابع قائلاً: "ندعو لرفع مستوى التنسيق بين مختلف فصائل المقاومة في الضفة الغربية؛ لصد العدوان عن المسجد الأقصى، داعياً في ذات الإطار جماهير شعبنا في القدس والضفة وأراضي الداخل المحتل لشد الرحال للمسجد الأقصى وتكثيف الرباط داخل المسجد؛ لإفشال المخططات الصهيونية التي تهدف لتهويده وصوله لهدمه، وبناء ما يسمى بهيكل سليمان المزعوم.

ودعا رضوان السلطة الفلسطينية لدعم المقدسيين بشتى السبل (السياسية، والمعنوية، والمادية)، وملاحقة القادة الصهاينة على مستوى العالم لارتكابهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق المقدسات.

كما دعا جماهير الأمة العربية والإسلامية لدعم صمود شعبنا في القدس المحتلة، موجها الدعوة أيضاً لكافة المطبعين العرب بوقف التطبيع لما يشكل هذا التطبيع من خطر على الأمة، موضحاً أن التطبيع يشجع الاحتلال في التمادي بجرائمه بحق الفلسطينيين والأقصى.

وختم رضوان قائلاً: "ندعو السلطة لوقف التنسيق الأمني مع الاحتلال، موجهاً رسالته الأخيرة للمجتمع الدولي بضرورة وقف الكيل بمكيالين بالتعاطي مع قضايا شعبنا وأمتنا".