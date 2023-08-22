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حادثة خطيرة.. إصابة جندي "إسرائيلي" على يد مستوطنين بالضفة
ذكرت وسائل إعلام عبرية، اليوم الثلاثاء 22-8-2023، أنه أصيب جندي مما تسمى بـ"قوات حرس الحدود" في هجوم لـ"مستوطنين" في شمال الضفة المحتلة.
وقال موقع روتر نت العبري: في حادثة خطيرة بمنطقة "بنيامين" بالضفة، هاجم يهود ملثمين بالحجارة وغاز الفلفل قوات من "حرس الحدود"، وإصابة جندي بجروح طفيفة".
ويُشار إلى أنه يأتي ذلك في ظل تواصل العمليات الفدائية في مختلف مناطق الضفة الغربية المحتلة، حيث توقع بشكل يومي المزيد من القتلى في صفوفهم.