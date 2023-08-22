حادثة خطيرة.. إصابة جندي "إسرائيلي" على يد مستوطنين بالضفة

فلسطين اليوم

ذكرت وسائل إعلام عبرية، اليوم الثلاثاء 22-8-2023، أنه أصيب جندي مما تسمى بـ"قوات حرس الحدود" في هجوم لـ"مستوطنين" في شمال الضفة المحتلة.

وقال موقع روتر نت العبري: في حادثة خطيرة بمنطقة "بنيامين" بالضفة، هاجم يهود ملثمين بالحجارة وغاز الفلفل قوات من "حرس الحدود"، وإصابة جندي بجروح طفيفة".