سرايا القدس –الضفة الغربية : الشهيد أبو خرج" أحد مقاتلي وحدة الردع في سرايا القدس

فلسطين اليوم

نعت سرايا القدس- الضفة الغربية الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، إلى شعبنا المرابط وأمتنا العربية والإسلامية، ابنها الشهيد المجاهد: "عثمان عاطف أبو خرج" – (18 عامًا)، أحد مقاتلي وحدة الردع في سرايا القدس.

وقالت الذي ارتقى شهيدًا بإذن الله خلال تصديه برفقة إخوانه في سرايا القدس، لقوات العدو التي اقتحمت بلدة الزبابدة قضاء جنين فجر اليوم.

وبينت سرايا القدس ان الشهيد "أبو خرج "تشهد له ساحات المواجهة وميادين القتال ، مؤكدةً على أن دماء الشهداء ستبقى وقوداً لاستمرار نهج المقاومة، وأن هذه التضحيات التي يسطرها مجاهدونا الأبطال لن تضيع، وستكون دافعاً لديمومة الاشتباك والقتال، ولن نقابل عدونا إلا بالرصاص ومزيد من المقاومة.

وأوضحت إن الفعل الجهادي لأبطالنا سيتواصل في كل فلسطين، وسيبقى متصاعدًا في جنين وطولكرم وأريحا ونابلس وكل الميادين، وسنبقى الأوفياء لدماء الشهداء حاملين وصاياهم حتى تحرير كل فلسطين.

بسم الله الرحمن الرحيم..

(وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ)

بيان عسكري صادر عن سرايا القدس - الضفة الغربية

سرايا القدس تزف ابنها المجاهد "عثمان أبو خرج" وتؤكد استمرار المواجهة والقتال

- بأسمى آيات الجهاد والثبات تنعى سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، إلى شعبنا المرابط وأمتنا العربية والإسلامية، ابنها الشهيد المجاهد: "عثمان عاطف أبو خرج" – (18 عامًا)، أحد مقاتلي وحدة الردع في سرايا القدس

الذي ارتقى شهيدًا بإذن الله خلال تصديه برفقة إخوانه في سرايا القدس، لقوات العدو التي اقتحمت بلدة الزبابدة قضاء جنين فجر اليوم.

- إننا في سرايا القدس ونحن نودع فارسًا مجاهدًا بطلاً تشهد له ساحات المواجهة وميادين القتال لنؤكد على أن دماء الشهداء ستبقى وقوداً لاستمرار نهج المقاومة، وأن هذه التضحيات التي يسطرها مجاهدونا الأبطال لن تضيع، وستكون دافعاً لديمومة الاشتباك والقتال، ولن نقابل عدونا إلا بالرصاص ومزيد من المقاومة.

- إن الفعل الجهادي لأبطالنا سيتواصل في كل فلسطين، وسيبقى متصاعدًا في جنين وطولكرم وأريحا ونابلس وكل الميادين، وسنبقى الأوفياء لدماء الشهداء حاملين وصاياهم حتى تحرير كل فلسطين.

جهادنا مستمر وسلاحنا مشرع في كل الساحات.

سرايا القدس - الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين

الثلاثاء: 6 صفر 1445 هــ، الموافق: 22 أغسطس/آب 2023م