وفاة مواطن متأثراً بإصابته بحادث سير ذاتي في قلقيلية

فلسطين اليوم

توفي مواطن (22 عامًا) صباح اليوم الثلاثاء 22 أغسطس 2023، متأثرًا بإصابته في حادث سير ذاتي على دراجة نارية وقع قبل يومين في مدينة قلقيلية غرب الضفة الغربية.

وأفاد الناطق باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات بورود بلاغ إلى غرفة عمليات المحافظة، حول وقوع حادث سير مع وجود إصابة بليغة نُقل على إثرها إلى المستشفى الاستشاري برام الله؛ نتيجة فقدان سيطرة المواطن على الدراجة النارية.

وقال ارزيقات في تصريح صحفي: إن الأطباء أعلنوا عن وفاة الشاب متأثرًا بإصابته البليغة، فيما باشر خبراء الحوادث التحقيق في الحادث للوقوف على ملابساته.