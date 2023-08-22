فلسطين اليوم

موعد بدء العام الدراسي الجديد في قطاع غزة 2023-2024، مع قرب انتهاء الإجازة الصيفية يستعد مئات الألاف من الطلبة وذويهم لبدء العام الدراسي الجديد في قطاع غزة بعد أن باشر الطلاب في محافظات الضفة المحتلة عامهم الدراسي الجديد ونتيجة لكثرة التساؤلات عبر محرك البحث "جوجل" وكالة فلسطين اليوم تستعرض لكم موعد بدء العام الدراسي الجديد في قطاع غزة 2023-2024

موعد بدء العام الدراسي الجديد في قطاع غزة 2023-2024

قالت وزارة التربية والتعليم، إن دوام العام الدراسي الجديد 2023-2024، سيبدأ يوم 26 آب/ أغسطس القادم في قطاع غزة.

وتوجه الآلاف من الطلبة في محافظات الضفة المحتلة إلى مدارسهم يوم السبت الماضي 19/2023.







وأوضح الناطق باسم الوزارة صادق الخضور في تصريحات صحفية إن الاختلاف في الموعد بين غزة والضفة سببه أن الأولى تتبع نظام الـ6 حصص دراسية.

وأصدرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، تصريحاً صحفياً بخصوص بدء العام الدراسي الجديد 2023-2024، وقالت موعد بداية العام الدراسي سيكون في 26/8/2023.

موعد بدء العام الدراسي الجديد في قطاع غزة 2023-2024

يبدأ دوام المعلمين "الهيئات التدريسية"، حسب "الوزارة" يوم الأربعاء الموافق 23/8/2023، بهدف التحضير لاستقبال الطلبة الجدد.

موعد بدء العام الدراسي الجديد في قطاع غزة 2023-2024

ووفقاً لوزارة التربية والتعليم العالي، من المقرر أن تستهل العام الدراسي الجديد 2023-2023 في المدارس الحكومية في محافظات قطاع غزة بـ 448 مدرسة، إذ تم افتتاح 3 مباني مدرسية جديدة، و6 مدارس كفترة ثانية، أما عدد الطلبة فيبلغ 305 من الصفوف الأول الأساسي حتى الثاني عشر

موعد بدء العام الدراسي الجديد في قطاع غزة 2023-2024

وعن الشائعات حول تأجيل العام الدراسي الجديد في قطاع غزة، نفى الناطق الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم صادق الخضور في بيان ما يشاع بأنه تم تأجيل موعد بدء العام الدراسي المقبل مؤكدا أنه سيبدأ في موعده المحدد.