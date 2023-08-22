الجهاد الإسلامي تزف الشهيد أبو خرج وتؤكد أن الدم الطاهر سيشعل مزيداً من جذوة الثأر

فلسطين اليوم

زفّت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين اليوم الثلاثاء 22 أغسطس 2023، إلى جماهير الشعب الفلسطيني والأمة العربية والإسلامية شهيدها المجاهد، عثمان عاطف أبو خرج (18 عاماً) أحد مقاتلي وحدة الردع في سرايا القدس، الذي ارتقى شهيداً برصاص جنود الاحتلال خلال اقتحام بلدة الزبابدة قضاء جنين شمال الضفة الغربية المحتلة. فجر اليوم.

وقالت الحركة في بيان تعزية: "إننا إذ نعزي عائلة الشهيد وأهلنا في جنين البطولة"، مؤكدة أن هذه الجريمة النكراء تعكس رغبة العدو وحكومته المجرمة في استمرار عدوانه بحق أبناء شعبنا، وإن هذا الدم الطاهر سيشعل مزيداً من جذوة الثأر والغضب التي تتصاعد في كل الساحات رداً وانتقاماً".

نص بيان التعزية كاملاً كما وصل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية":-

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان صادر عن حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين

نزف الشهيد عثمان أبو خرج من جنين ونؤكد أن دم الشهداء يزيد من جذوة الانتقام المشتعلة

تزف حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين إلى جماهير شعبنا وأمتنا شهيدها المجاهد: عثمان عاطف أبو خرج (18 عاماً) أحد مقاتلي وحدة الردع في سرايا القدس، الذي ارتقى شهيداً برصاص جنود الاحتلال خلال اقتحام بلدة الزبابدة قضاء جنين فجر اليوم.

إننا إذ نعزي عائلة الشهيد وأهلنا في جنين البطولة، لنؤكد أن هذه الجريمة النكراء تعكس رغبة العدو وحكومته المجرمة في استمرار عدوانه بحق أبناء شعبنا، وإن هذا الدم الطاهر سيشعل مزيداً من جذوة الثأر والغضب التي تتصاعد في كل الساحات رداً وانتقاماً.

حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين – الضفة المحتلة

الثلاثاء 6 صفر 1445هـ، 22 أغسطس 2023م



