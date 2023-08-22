ليبرمان : نتنياهو غير مؤهل لمنصبه فحكومته حطمت الأرقام القياسية

فلسطين اليوم

أعلن رئيس حزب "يسرائيل بيتينو" ووزير الحرب الأسبق، أفيغدور ليبرمان اليوم الثلاثاء 22/8/2023 ، حكومة الأرقام القياسية، رقم قياسي في عدد الأشخاص " جنود ومستوطنين" "اسرائيليين" الذين قتلوا في عمليات مسلحة، رقم قياسي في عدد الأشخاص الذين قتلوا في حوادث عنف، رقم قياسي

وتابع ليبرمان ان الارقام القياسية تمثلت في التشريعات لصالح المتدينين، والرقم القياسي في تحطيم قيمة الشيكل "الإسرائيلي".

وقال ألا يوجد من يرفع الراية الحمراء ويقول الحقيقة - نتنياهو غير مؤهل لمنصبه -، وتابع : لقد فقد السيطرة على الحكومة والاقتصاد والمجتمع والآن الأمن، وهو يقودنا إلى الدمار".