فلسطين اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 و24 و18 في فلسطين اليوم الثلاثاء 22 أغسطس 2023، يتساءل الفلسطينيون عن أسعار الذهب اليوم بكل معياراته المتاحة في الأسواق الفلسطينية، لاسيما وأنها تشهد تغيرات متسارعة وعدة، ولا تثبت على سعر لاسيما في ظل الأحداث العالمية التي تؤدي إلى انخفاض وارتفاع الدولار الأمريكي.

سعر جرام الذهب عيار 21 و24 و18 في فلسطين اليوم الثلاثاء 22 أغسطس 2023

سعر جرام الذهب عيار 21 و24 و18 في فلسطين اليوم الثلاثاء 22 أغسطس 2023، وفي هذه المقالة توضح "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أسعار جرام الذهب في فلسطين اليوم الثلاثاء عيار 21 و24 و18 بالشكيل والدولار الأمريكيو، إذ شهدت أسعار الذهب في فلسطين، صباح اليوم الثلاثاء 22 أغسطس 2023، تغيرات داخل السوق المحلي بداية التعاملات اليومية.

سعر جرام الذهب عيار 21 و24 و18 في فلسطين اليوم الثلاثاء 22 أغسطس 2023

سعر جرام الذهب عيار 21 و24 و18 في فلسطين اليوم الثلاثاء 22 أغسطس 2023، إذ نوفر لكم، سعر الذهب في فلسطين اليوم بجميع معياره (10.12.14.18.21.22.24)، بعملة الشيكل المحلي وما يقابله بالدولار الامريكي كما توفر سعر كيلو الذهب ومتوسط سعر الذهب في العشر أيام السابقة بعملة الشيكل.

سعر جرام الذهب عيار 21 و24 و18 في فلسطين اليوم الثلاثاء 22 أغسطس 2023

الوحدة شيكل دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 229.68 شيكل $60.92 سعر الذهب عيار 22 210.54 شيكل $55.85 اسعار الذهب عيار 21 200.97 شيكل $53.31 اسعار الذهب عيار 18 172.26 شيكل $45.69 سعر الذهب عيار 14 133.98 شيكل $35.54 سعر الذهب عيار 12 114.84 شيكل $30.46 اسعار أوقية الذهب 7,143 شيكل $1,895 اسعار جنيه الذهب 1,608 شيكل $426.47 اسعار كيلو الذهب 229,679 شيكل $60,923



سعر جرام الذهب عيار 21 و24 و18 في فلسطين اليوم الثلاثاء 22 أغسطس 2023