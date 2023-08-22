سعر جرام الذهب عيار 21 و24 و18 في فلسطين اليوم الثلاثاء 22 أغسطس 2023
سعر جرام الذهب عيار 21 و24 و18 في فلسطين اليوم الثلاثاء 22 أغسطس 2023، يتساءل الفلسطينيون عن أسعار الذهب اليوم بكل معياراته المتاحة في الأسواق الفلسطينية، لاسيما وأنها تشهد تغيرات متسارعة وعدة، ولا تثبت على سعر لاسيما في ظل الأحداث العالمية التي تؤدي إلى انخفاض وارتفاع الدولار الأمريكي.
سعر جرام الذهب عيار 21 و24 و18 في فلسطين اليوم الثلاثاء 22 أغسطس 2023، وفي هذه المقالة توضح "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أسعار جرام الذهب في فلسطين اليوم الثلاثاء عيار 21 و24 و18 بالشكيل والدولار الأمريكيو، إذ شهدت أسعار الذهب في فلسطين، صباح اليوم الثلاثاء 22 أغسطس 2023، تغيرات داخل السوق المحلي بداية التعاملات اليومية.
سعر جرام الذهب عيار 21 و24 و18 في فلسطين اليوم الثلاثاء 22 أغسطس 2023، إذ نوفر لكم، سعر الذهب في فلسطين اليوم بجميع معياره (10.12.14.18.21.22.24)، بعملة الشيكل المحلي وما يقابله بالدولار الامريكي كما توفر سعر كيلو الذهب ومتوسط سعر الذهب في العشر أيام السابقة بعملة الشيكل.
|
الوحدة
|
شيكل
|
دولار أمريكى
|
اسعار الذهب عيار 24
|
229.68 شيكل
|
$60.92
|
سعر الذهب عيار 22
|
210.54 شيكل
|
$55.85
|
اسعار الذهب عيار 21
|
200.97 شيكل
|
$53.31
|
اسعار الذهب عيار 18
|
172.26 شيكل
|
$45.69
|
سعر الذهب عيار 14
|
133.98 شيكل
|
$35.54
|
سعر الذهب عيار 12
|
114.84 شيكل
|
$30.46
|
اسعار أوقية الذهب
|
7,143 شيكل
|
$1,895
|
اسعار جنيه الذهب
|
1,608 شيكل
|
$426.47
|
اسعار كيلو الذهب
|
229,679 شيكل
|
$60,923
|
اليوم
|
عيار 24
|
عيار 21
|
عيار 18
|
عيار 14
|
عيار 12
|
21 أغسطس
|
229.73
|
201.02
|
172.30
|
134.01
|
114.86
|
20 أغسطس
|
230.76
|
201.92
|
173.07
|
134.61
|
115.38
|
19 أغسطس
|
230.87
|
202.02
|
173.16
|
134.68
|
115.44
|
18 أغسطس
|
230.67
|
201.84
|
173.01
|
134.56
|
115.34
|
17 أغسطس
|
230.29
|
201.51
|
172.72
|
134.34
|
115.14
|
16 أغسطس
|
229.42
|
200.75
|
172.07
|
133.83
|
114.71
|
15 أغسطس
|
229.11
|
200.47
|
171.83
|
133.65
|
114.55
|
14 أغسطس
|
229.87
|
201.14
|
172.40
|
134.09
|
114.93
|
13 أغسطس
|
229.61
|
200.92
|
172.21
|
133.94
|
114.81
|
12 أغسطس
|
229.94
|
201.21
|
172.46
|
134.13
|
114.97