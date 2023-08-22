القيادي مزهر: العدوان على شعبنا سيُقابل بعمليات فدائية تقضِ مضاجع الاحتلال

فلسطين اليوم

أكّد عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ماهر زهر، اليوم الثلاثاء 22 أغسطس 2023، أنّ تهديدات رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير حربه بشن عملية عسكرية ضد قطاع غزة أو خارجها، لن تثني المقاومة الفلسطينية عن مشوارها النضالي والفدائي ضد الاحتلال، مشيراً إلى أن عدوان على الفلسطينيين لم ينقطع منذ 75 عاماً ولا تزال المقاومة تتصاعد وتتطور وتقضِ مضاجع الاحتلال ومستوطنيه.

وقال مزهر في مداخلة لإذاعة "القدس"، تابعتها "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية": إن تهديدات نتنياهو وايتمار بن غفير بشن عمليات عسكرية ضد الفلسطينيين لن ترهب شعبنا، وتدفع إلى توسعة رقعة المقاومة وتمددها من جنين إلى نابلس وطولكرم وصولاً إلى الخليل، مضيفاً: "رسالة المقاومة واضحة بأن العدوان على الشعب الفلسطيني سيقابله عمليات فدائية توجع الصهاينة، وأن لا أمن ولا أمان للمستوطنين إلا برحيلهم عن فلسطين".

وأشار إلى أن تنفيذ عمليتين فدائيتين في حوارة والخليل في غضون 72 ساعة أسفرتا عن قتلى وإصابات، تنم عن فشل أمني "إسرائيلي"، وتؤكد أن "المؤسسة الأمنية الإسرائيلية" أوهن من بيت العنكبوت"، مضيفاً: "سنواصل النضال والقتال حتى دحر الاحتلال عن أرضنا الفلسطينية، حتى لو ارتقينا جميعنا شهداء".

الاستيطان

في سياق متصل، نوه عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ماهر زهر، ارتفاع وتيرة الاستيطان في الضفة وتوفير الحماية للمستوطنين، سيدفع المقاومة الفلسطينية إلى تصعيد عملياتها ضد المنظومة الأمنية الصهيونية، وستوجه رسالة لها أن لا مكان للعدو ومستوطنيه على الأرض الفلسطينية.

وطالب مزهر، قوى المقاومة وجماهير الشعب الفلسطيني بتوجيه المزيد من الضربات واتباع الأساليب النضالية التي تستنزف المؤسسة الأمنية الصهيونية والعمليات الفدائية لأنه لا يفهم إلا لغة القوة، مشيراً إلى أن المفاوضات العبثية تزيد العدو غطرسة وقتل وإرهاب وتدمير في المقدسات وتهويد للقدس والأقصى.

وختم: "لا خيار لنا سوى المقاومة التي تأتي لنا بالعز والكرامة، ما دون ذلك ينم عن ضعف وهوان، ويدفع الاحتلال للاستفراد بنا وتصعيد جرائمه بحقنا".

يشار إلى أن عملية إطلاق وقعت نار أمس الاثنين في الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة، أسفرت عن مقتل مستوطنة وإصابة زوجها بجراح حرجة.