الإعلام العبري: لا يوجد "حل سحري" في الضفة المحتلة..!

فلسطين اليوم

اعترفت وسائل إعلام عبرية، صباح اليوم الثلاثاء 22-8-2023، أنه لا يوجد ما أسمته بـ"حل سحري" في الضفة المحتلة لوقف العمليات الفدائية.

وقالت القناة 12 العبرية: "إنه ما من حل سحري في الضفة الغربية، موضحةً أن التقدير في المؤسسة الأمنية والعسكرية هو أن منحى التصعيد سيستمر".

وأضافت القناة العبرية: "الجيش "الإسرائيلي" لديه أكثر من 20 كتيبة في الضفة وهو معطى يؤثر بصورة مباشرة على التدريبات للحرب المقبلة".

وارتفعت حصيلة القتلى "الإسرائيلين"، أمس الإثنين، لـ34 قتيلاً منذ بداية العام الحالي 2023، حيث يعتبر هذا العام هو الأعلى في عدد قتلى العدو منذ الانتفاضة الثانية.

ويُشار إلى أن عملية إطلاق وقعت نار أمس في الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة، أسفرت عن مقتل مستوطنة وإصابة زوجها بجراح حرجة.