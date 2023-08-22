تعطيل الدوام في مدارس الخليل اليوم

الساعة 09:18 ص|22 أغسطس 2023
إغلاق مدارس
إغلاق مدارس

فلسطين اليوم

اعلنت مديرية التربية والتعليم في مدينة الخليل على مواقعها الرسمية، عن تعطيل دوام المدارس بالكامل في جميع صفوفها، اليوم الثلاثاء، نظرا للأوضاع الأمنية السائدة بسبب اغلاق الاحتلال مداخل المدينة ومداهمة عدة احياء فيها، وحفاظا على سلامة الطلبة والمعلمين، على ان يتم تعويضه لاحقا.

يذكر ان مصادر إسرائيلية، زعمت اليوم أن إطلاق نار استهدف مركبة لمستوطنيْن جنوب مدينة الخليل، ما أدى إلى مقتل مستوطِنة واصابة آخر بجروح خطيرة.

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الدوام في مدارس الخليل