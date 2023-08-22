تعطيل الدوام في مدارس الخليل اليوم

فلسطين اليوم

اعلنت مديرية التربية والتعليم في مدينة الخليل على مواقعها الرسمية، عن تعطيل دوام المدارس بالكامل في جميع صفوفها، اليوم الثلاثاء، نظرا للأوضاع الأمنية السائدة بسبب اغلاق الاحتلال مداخل المدينة ومداهمة عدة احياء فيها، وحفاظا على سلامة الطلبة والمعلمين، على ان يتم تعويضه لاحقا.

يذكر ان مصادر إسرائيلية، زعمت اليوم أن إطلاق نار استهدف مركبة لمستوطنيْن جنوب مدينة الخليل، ما أدى إلى مقتل مستوطِنة واصابة آخر بجروح خطيرة.