أرسنال يتفوق على كريستال بالاس بركلة جزاء

فلسطين اليوم

فاز فريق آرسنال، مساء أمس الإثنين، على مضيفه كريستال بالاس بهدف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما، على ملعب سيلهرست بارك في الجولة الثانية لمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وبدوره، سجل النرويجي مارتن أوديغارد هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 53 من ركلة جزاء، بعد ما تم عرقلة إدوارد نيكيتاه من جانب حارس كريستال بالاس، سام جونستون داخل منطقة الجزاء.

وخلال المباراة، تعرض الياباني تاكيهيرو تومياسو، مدافع آرسنال، للطرد في الدقيقة 67، بعد حصوله على الإنذار الثاني، ليكمل فريقه اللقاء في ظل النقص العددي، وينجح الفريق في الحفاظ على النتيجة حتى نهاية المباراة.

ويُشار إلى أنه بهذا الفوز حصد آرسنال 3 نقاط ثمينة ليرفع رصيده إلى 6 نقاط، بينما تجمد رصيد كريستال بالاس عند 3 نقاط.