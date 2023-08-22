فلسطين اليوم

سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 22/8/2023، مع تقلبات سعر الذهب عالمياً سيطر سعر الذهب اليوم الثلاثاء على محرك البحث "جوجل" وتساءل كثير من المواطنين المقبلين على الزواج في مصر حول أسعار الذهب في مصر، وكالة فلسطين اليوم الإخبارية تستعرض لكم في سطور أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 22/8/2023.

سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 22/8/2023

شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا جديدًا خلال تعاملات صباح اليوم الثلاثاء 22 أغسطس 2023 في محلات الصاغة المصرية بالمقارنة بسعر الجرام أمس الإثنين، بقيمة تتراوح بين 12 إلى 18 جنيهًا حسب نوع جرام الذهب المباع، كما يختلف سعر الذهب بالمصنعية في الصاغة المصرية، من محافظة إلى لآخري، ومن محل صاغة إلى آخر، وكذلك من تاجر إلى آخر بقيمة تتراوح بين 7 إلى 10% من قيمة المشغولات الذهبية المباعة.

سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 22/8/2023

شهد سعر جرام الذهب عيار 24 صباح اليوم ارتفاعاً بقيمة 18 جنيهًا، بالمقارنة بأسعار محلات الصاغة أمس الإثنين ليسجل الآن 2582 جنيهًا للبيع ،مقابل 2548 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 22/8/2023

سجل سعر الذهب عيار21 بالمصنعية ارتفاعًا جديدًا بقيمة 16 جنيهًا خلال تعاملات صباح اليوم الثلاثاء، بالمقارنة بسعر عيار 21 أمس، ليصل الآن 2260 جنيهًا للبيع، في المقابل 2230 جنيهًا للشراء للجرام الواحد، وهو العيار الأكثر تداولًا في محلات الصاغة بمحافظات الصعيد.

سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 22/8/2023

قفز جرام الذهب عيار 18 خلال تعاملات صباح اليوم بقيمة 14 جنيهًا، بالمقارنة بسعر عيار 18 أمس الإثنين في محلات الذهب، ليباع حاليًا بـ1937 جنيهًا، في الشراء يصل إلى 1911 جنيهًا، وهو العيار الأكثر انتشار في محافظات القاهرة والوجه البحري.

سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 22/8/2023

يباع جرام الذهب عيار 14 في محلات الذهب صباح اليوم الثلاثاء 22-8-2023 بسعر 1506 جنيهًا، في الشراء يصل إلى 1488 جنيهًا، بارتفع بقيمة 12 جنيهًا بالمقارنة بسعر أمس في محلات الصاغة.

سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 22/8/2023

شهد سعر الجنيه الذهب عيار 21، يزن 8 جرامات، ارتفاع بقيمة 80 جنيهًا خلال تعاملات صباح اليوم، بالمقارنة بسعره أمس، ليباع حاليًا في محلات الصاغة بسعر 18080 جنيه، ويصل في الشراء إلى 17840 جنيه.

سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 22/8/2023

ارتفع سعر سبيكة الذهب عيار 24 خلال تعاملات صباح اليوم 79672 جنيها، والتي تزِن الأوقية 31 جرامًا

سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 22/8/2023

سجل سعر الذهب عالميًا بالدولار ارتفاع جديد خلال تعاملات بورصات الذهب العالمية اليوم الثلاثاء بقيمة 6 دولارات في سعر أونصة الذهب، بالمقارنة بأسعار أمس، لتباع اونصة الذهب الآن بسعر 1896 دولارًا، وتصل في الشراء إلى 1894 دولارًا.