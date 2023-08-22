7 أسرى إداريون يواصلون إضرابهم عن الطعام.. واللجنة الاسيرة تًقر برنامجا نضاليا

فلسطين اليوم

يواصل 7 أسرى إداريون الاضراب المفتوح عن الطعام اليوم الثلاثاء 22/8/2023 ، أقدمهم الاسيرين سلطان خلوف، وكايد الفسفوس حيث يواصلان الإضراب منذ 20 يومًا.

ونقلت إدارة سجون الاحتلال أمس أربعة معتقلين مضربين عن الطعام من زنازين سجن (ريمون) إلى زنازين سجن (نفحة)

وبين نادي الاسير ان إدارة سجون الاحتلال نقلت أربعة من المضربين عن الطعام ضد اعتقالهم الإداري، وهم: (محمد تيسير زكارنة، وأنس أحمد كميل، وعبد الرحمن إياد براقة، وزهدي طلال عبيدو) من زنازين سجن (ريمون) إلى زنازين سجن (نفحة)، حيث يواصلون الأربعة الإضراب منذ 13 يومًا.

وذكر نادي الأسير، أن إدارة سجون الاحتلال تحتجز كذلك المعتقل الإداري أسامة دقروق المضرب عن الطعام منذ 16 يومًا في زنازين سجن (نفحة)، إلى جانب المضربين الأربعة الذين جرى نقلهم.

يؤكد نادي الأسير أن عملية نقل المعتقلين المضربين، تشكل أبرز الأدوات التنكيلية التي تنتهجها إدارة السجون بحق المضربين عن الطعام، في محاولة لإنهاكهم جسديا، والضغط عليهم.

وحمّل نادي الأسير إدارة سجون الاحتلال المسؤولية الكاملة عن مصيرهم، وطالب بالإفراج الفوري عنهم، وإنهاء اعتقالهم التعسفي.

أقرت لجنة المعتقلين الإداريين في سجن (عوفر) والمنبثقة عن لجنة الطوارئ العليا للحركة الأسيرة، برنامجًا نضاليًا، وذلك استكمالًا لسلسلة الخطوات التي أعلنوا سابقًا لمواجهة جريمة الاعتقال الإداريّ، وتتمثل هذه الخطوات في إطارها العام خطوات (عصيان ورفض لقوانين إدارة السّجن وعرقلة نظام الحياة الاعتقالي اليومي)، فعلى مدار أسبوع سينفّذ المعتقلون يوميًا خطوة استنادًا للبرنامج الذي تم إقراره.

وأوضح نادي الأسير، أنّ خطوات المعتقلين الإداريين في سجن (عوفر)، هو بداية لبرنامج نضالي، سيتصاعد ليشمل الإداريين في سجون أخرى، وذلك وفقًا لما أعلنت عنه لجنة المعتقلين الإداريين سابقًا، وذلك إلى جانب استمرار العشرات من المعتقلين بمقاطعة محاكم الاحتلال وهي الأداة الأبرز في سياق مواجهة جريمة الاعتقال الإداريّ.

يُشار إلى أنّ لجنة المعتقلين الإداريين قالت في بيان سابق لها: (قد أصبحت أعدادنا أكثر من "1200" معتقل إداري، وتشكل تقريبًا ربع الحركة الوطنية الأسيرة في السجون الصهيونية، ولوقف حالة الألم والنزف المستمر الذي يترافق مع كل أمر تجديد لكل واحد منا ولعائلاتنا، فإننا قد عقدنا العزم على معركتنا المستمرة والمتواصلة والمفتوحة لمواجهة هذا الاعتقال، وحتى لا تكون مواجهتنا موسمية ومتقطعة فقد تقرر برنامج خطوات احتجاج وطني وعام كنا قد بدأنا بتنفيذه من بداية هذا الشهر، تتبناه وتدعمه لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الوطنية الأسيرة).