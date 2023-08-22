قتيلان في الطيرة والرينة بالداخل المحتل

فلسطين اليوم

قُتل مدير بلدية الطيرة بأراضي الداخل المحتل، وأُصيب آخران في جريمة إطلاق نار ارتُكبت في المدينة، فجر اليوم الثلاثاء، فيما قُتل شاب بجريمة إطلاق نار أخرى في بلدة الرينة بالداخل المحتل.

وبحسب شهود عيان، فإن ثلاثة أشخاص تعرّضوا لإطلاق نار بالقرب من مقرّ الشرطة في مدينة الطيرة بالداخل المحتل، ما أسفر عن مقتل مدير البلدية عبد الرحمن قشوع، فيما أُصيب اثنان آخران، بينهما عضو آخر في البلدية، بجراح متوسطة وطفيفة.

وفي مدينة "الرينة"، أُصيب شاب في الخامسة والثلاثين من عمره، بجراح حرجة، نُقل على إثرها إلى مستشفى العفولة بالداخل المحتل، حيث أُقرّت وفاته هناك، بعد فشل محاولات الإبقاء على حياته.