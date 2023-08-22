صورة استشهاد فتى متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال في جنين

الساعة 08:13 ص|22 أغسطس 2023
استشهاد فتى متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال في جنين
استشهاد فتى متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال في جنين

فلسطين اليوم

استشهد صباح اليوم الثلاثاء 22 أغسطس 2023، فتى متأثراً بإصابته الخطيرة برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي التي اقتحمت بلدة الزبابدة جنوب جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأعلنت وزارة الصحة عن استشهاد الفتى عثمان عاطف محمد أبو خرج (17 عاماً) بعد إصابته برصاصة في الرأس أطلقها عليه جيش الاحتلال الإسرائيلي في جنين

وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت مصادر محلية، أن شاباً أصيب بجروح خطيرة في الرأس والصدر وتم نقله الى مستشفى الرازي في جنين،قبل أن يُعلن عن استشهاده.

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