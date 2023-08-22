روسيا تسقط 4 مسيرات أوكرانية في أجواء موسكو

فلسطين اليوم

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء 22-8-2023، عن التصدي لمحاولة من قبل أوكرانيا لتنفيذ هجمات باستخدام طائرات مسيّرة على العاصمة موسكو ومقاطعة بريانسك.

وقالت "الدفاع الروسية" في بيان لها: "تم اكتشاف طائرتين مسيرتين بواسطة أنظمة الدفاع الجوي أسقطتهما أنظمة الحرب الإلكترونية، ما تسبب في تحطمهما فوق أراضي منطقة بريانسك".

وأضافت:" كما تم اكتشاف وتدمير طائرتين مسيّرتين أخريين بواسطة الدفاع الجوي فوق أراضي مقاطعة موسكو".

وبدوره، أكد عمدة مدينة موسكو سيرغي سوبيانين، أن وسائل الدفاع الجوي أسقطت طائرتين مسيرتين هجوميتين بالقرب من كراسنوغورسك وتشاستسوف في مقاطعة موسكو.

وقال سوبيانين عبر "تلغرام": "قوات الدفاع الجوي أسقطت طائرتين مسيرتين، إحداهما في منطقة كراسنوغورسك والأخرى في منطقة تشاتسوف، خدمات الطوارئ تعمل في مكان الأحداث".