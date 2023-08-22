قناة عبرية: "إسرائيل" قريبة من تنفيذ ضربة استباقية في غزة أو "خارج فلسطين"

فلسطين اليوم

كشفت وسائل إعلام عبرية، صباح اليوم الثلاثاء 22-8-2023، أن جيش الاحتلال قريب من تنفيذ ما يعرف بضربة استباقية أو "نشاط عملياتي" كبير في خارج فلسطين أو في قطاع غزة. بحسب قولها.

وقال مراسل القناة 12 العبرية نير دفوري: "إن "إسرائيل" على وشك تنفيذ ما أسماه بـ"نشاط عملياتي كبير" في خارج فلسطين أو في قطاع غزة، بعيداً عن الحديث عن عملية عسكرية كبيرة وموسعة في الضفة المحتلة والتي تشكك المصادر الصهيونية بنجاعتها".

وكانت قد حذرت جهات امنية "إسرائيلية" حالية وسابقة من بقاء بعض قيادات المقاومة الفلسطينية على قيد الحياة وخاصة الشيخ صالح العاروري، وذلك في تحقيق نشر على صفحات صحيفة يديعوت أحرونوت قبل أشهر.

وزعم المراسل العسكري للقناة 12 العبرية: "يوجد اتهام واضح من حكومة نتنياهو للمقاومة في لبنان وغزة بانها هي من يشرف على تصاعد الأوضاع الأمنية في الضفة الغربية.

وبحسب القناة العبرية، فقد تحدث رئيس حكومة الكيان بينيامين نتنياهو ووزير حربه جالانت امس عن مزاعم بأن ايران هي من توجه وتدعم العمليات في الضفة الغربية، ولكن في ظل تركيز الحديث عما أسماه بـ"أذرع إيران في المنطقة" بحسب وصفه.

وكانت قد توسعت العمليات الفدائية، امس الأحد، في الضفة المحتلة الى مدينة الخليل التي لطالما كانت ترغب "إسرائيل" عدم دخولها إلى المعادلة في الضفة لحساسية وضعها ووجودها في منطقة تحوي أكبر تجمع استيطاني.

جدير ذكره أنه اليوم سيجتمع الكابينت الصهيوني، حيث سيتم مناقشة تصاعد الأوضاع الأمنية في الضفة الغربية ومن المتوقع أن يكون "اجتماع عاصف"، وخاصة في ظل فشل الحكومة في وقف العمليات الفدائية بسبب استمرار مشاريع سموترتش الاستيطانية.