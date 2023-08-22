بالأسماء: قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة في مدن الضفة المحتلة

فلسطين اليوم

شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الثلاثاء 22-8-2023، حملة اعتقالات ومداهمات واسعة في مدن وقرى الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال شنت حملة اعتقالات واسعة في العديد من مدن وقرى الضفة الغربية، وشملت الاعتقالات نحو 23 فلسطينياً، وجاءت كما يلي:

اعتقالات الثلاثاء ٢٢/٨/٢٠٢٣:

١. المحرر أنس رصرص- الخليل

٢. المحرر عرفات القواسمي- الخليل

٣. المحرر نادي الأطرش- الخليل

٤. المحرر محمود أبو داود- الخليل

٥. المحرر معين الزهور- بيت كاحل غرب الخليل

٦. المحرر بشير أبو جيش- بيت دجن شرق نابلس

٧. المحرر خضر السركجي- نابلس

٨. المحرر عبد السلام القوقا- نابلس

٩. المحرر إياد أبو صلاح- طولكرم

١٠. المحرر محمود الخاروف- قلقيلية

١١. المحرر القيادي في الجها.د فارس شواهنة- السيلة الحارثية غرب جنين

١٢. المحرر حسن جرادات- السيلة الحارثية

١٣. المحرر معروف أبو فارة- صوريف شمال الخليل

١٤. صقر الشنتير- الخليل

١٥. محمد الشنتير- الخليل

١٦. يحيى حجازي- طولكرم

١٧. وليد عناية- عزون شرق قلقيلية

١٨. المحرر صلاح عبد الله حجة- برقة شمال نابلس

١٧. وليد عناية- عزون شرق قلقيلية

١٨. المحرر صلاح عبد الله حجة- برقة شمال نابلس

١٩. قصي نزار شبيطة- عزون

٢٠. حمزة ضرار رضوان- عزون

٢١. كنعان عمر البم- عزون

٢٢. عدي حمزة حسين- عزون

٢٣. بهاء شديد- طولكرم

٢٤. علي تركمان- رام الله