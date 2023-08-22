جيش الاحتلال يزعم اعتقال منفذي عملية الخليل

فلسطين اليوم

أعلن جيش الاحتلال "الإسرائيلي" صباح اليوم الثلاثاء 22 أغسطس 2023، عن اعتقال فلسطينيين اثنين من محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة، بزعم الاشتباه بتنفيذهما عملية إطلاق النار أمس التي أدت لمقتل مستوطنة وإصابة آخر.

وقالت وسائل اعلام عبرية: "إن جيش الاحتلال اعتقال فلسطينيين اثنين يشتبه في تنفيذهما عملية الخليل أمس، وصادر السلاح الذي يعتقد أن العملية نفذت به.

يشار إلى أن عملية إطلاق وقعت نار أمس الاثنين في الخليل أسفرت عن مقتل مستوطنة وإصابة زوجها بجراح حرجة.

وفي أعقاب العملية فرضت قوات الاحتلال إغلاقاً على جميع مداخل المدينة بحجة البحث عن منفذيها.

يتبع..



