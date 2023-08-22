إصابات بمواجهات مع الاحتلال شمال غرب الخليل

فلسطين اليوم

أُصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق إثر مواجهات اندلعت بين المواطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، منتصف الليلة، في منطقة "بئر المحجر" شمال غرب الخليل، جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن المواجهات اندلعت بين المواطنين العزل وقوات الاحتلال المتمركزة على مدخل المدينة (شمال غرب)، أطلقت خلالها تلك القوات قنابل الصوت والغاز السام صوب المواطنين ما تسبب بإصابة عدد منهم بحالات اختناق جراء استنشاقهم الغاز السام وعولجوا ميدانياً.

يشار إلى أن عملية إطلاق وقعت نار أمس الاثنين في الخليل أسفرت عن مقتل مستوطنة وإصابة زوجها بجراح حرجة.

وفي أعقاب العملية فرضت قوات الاحتلال إغلاقاً على جميع مداخل المدينة بحجة البحث عن منفذيها.