أخطرت لليابان.. كوريا الشمالية تعتزم إطلاق قمراً صناعياً في هذا التوقيت

فلسطين اليوم

تلقت اليابان، اليوم الثلاثاء 22 أغسطس 2023، إخطارًا من كوريا الشمالية عبر حرسها الساحلي بنية إطلاق قمر صناعي بين بين 25 و31 أغسطس.

وقالت وكالة الأنباء اليابانية "كيودو نيوز" في تقريرها: "من المعتقد أن الخطة هي محاولة جديدة لإطلاق قمر صناعي للاستطلاع العسكري حاولت كوريا الشمالية القيام بها في مايو، لكنها انتهت بالفشل".

وفي 31 مايو، قالت كوريا الشمالية إن محاولتها إطلاق صاروخ القمر الصناعي "شوليما-1" لإيصال قمر استطلاعي إلى المدار فشلت بسبب خلل في المرحلة الثانية من محرك الصاروخ.

وكانت وكالة التجسس الكورية الجنوبية قد ذكرت لأعضاء البرلمان، الأسبوع الماضي، أن بيونغ يانغ قد تطلق قمر صناعي للاستطلاع في أواخر أغسطس أو أوائل سبتمبر تمهيدًا للذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس كوريا الشمالية في 9 سبتمبر.

وأجرت كوريا الشمالية العشرات من عمليات الإطلاق التجريبية للصواريخ منذ بداية عام 2022. وقالت بيونغ يانغ إن الأنشطة العسكرية لكوريا الشمالية جاءت ردا على "استفزازات" كوريا الجنوبية وحلفائها - الولايات المتحدة واليابان.