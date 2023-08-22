فلسطين اليوم

سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الشيكل اليوم الثلاثاء 22 أغسطس 2023، شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الشيكل، اليوم الثلاثاء 22 أغسطس 2023، انخفاض طفيف على أسعار صرفها فيما حافظت باقي العملات الرئيسية الأخرى على ارتفاعها.

ونحرص في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، على تزويد المتابعين بكافة التحديثات الخاصة بأسعار الدولار الأمريكي مقابل الشيكل فهي من الموضوعات التي تهم الملايين من الناس.

وجاءت أسعار صرف الدولار الأمريكي، مقابل الشيكل "الإسرائيلي" خلال تعاملات، صباح اليوم الثلاثاء 22 أغسطس 2023، وفق المنصات الرسمية على النحو التالي:-

سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الشيكل اليوم الثلاثاء 22 أغسطس 2023

أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الشيكل

سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الشيكل: 3.78 شيكل

سعر صرف الدينار الأردني مقابل الشيكل: 5.36 شيكل

سعر صرف اليورو الأوروبي مقابل الشيكل: 4.14 شيكل

سعر صرف الجنيه المصري مقابل الشيكل 12. شيكل



أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الشيكل

سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الشيكل اليوم الثلاثاء 22 أغسطس 2023

وكانت قد حققت أسعار الدولار الأمريكي مقابل الشيكل قفزة كبيرة في قيمتها مقابل الشيكل "الإسرائيلي"، يوم الخميس الماضي، ما أدى لانهيار قيمة الشيكل.

وتشير توقعات العديد من الخبراء في مجال الاقتصاد إلى أن البنك "الإسرائيلي" لن يسمح بتدهور قيمة الشيكل أكثر من ذلك وسيعمل على إنقاذ الموقف.

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