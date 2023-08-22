طقس فلسطين.. ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها بـ 3 درجات

الساعة 05:22 ص|22 أغسطس 2023
طقس فلسطين.. ارتفاع على درجات الحرارة
طقس فلسطين.. ارتفاع على درجات الحرارة

فلسطين اليوم

توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية اليوم الثلاثاء 22 أغسطس 2023، أن يكون الجو حاراً إلى شديد الحرارة، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من المعدل العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو غائماً جزئيا ًلطيفاً في المناطق الجبلية ودافئاً في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

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