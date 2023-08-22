سعر الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 22 أغسطس 2023

فلسطين اليوم- وكالات

سعر الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 22 أغسطس 2023 رصد فريق "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" عمليات بحث كبيرة ع سعر الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 22 أغسطس 2023 في محرك غوغل الشهير، حيث سجل سعر الذهب في السعودية هبوطا طفيفا على نحو يعاكس ارتفاع المعدن الأصفر عالميا.

سعر الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 22 أغسطس 2023

ويعتمد سعر الذهب في السعودية على عوامل مجموعة من العوامل الحاكمة في السوق أبرزها سعر المصنعية على كل غرام من الذهب، كذلك نوع الذهب ومصدره والعلامة التجارية للمنتجات سواء مشغولات أو سبائك.

سعر الذهب في السعودية

سجل سعر الذهب في السعودية عيار 24، نحو 227.63 (60.70 دولار) بحسب منصة "goldprice.

كما سجل سعر غرام الذهب في السعودية عيار 21 نحو 199.17ريال (53.11 دولار)

وسجل سعر غرام الذهب عيار 18 اليوم في السعودية حوالي 170.72 ريال (45.53 دولار).

أسعار الذهب اليوم في السعودية مع المصنعية

وبلغ متوسط سعر شراء الذهب الجديد مع المصنعية في السعودية حوالي 244.13 ريال لعيار 22 فيما بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 نحو 235.03 ريال، وبلغ متوسط سعر شراء غرام الذهب الجديد في السعودية اليوم من عيار 18 نحو 228.77 ريال.

أسعار الذهب اليوم في السعودية المستعمل

سجل سعر الذهب في السعودية اليوم المستعمل من عيار 22 نحو 203.66 ريال، بينما سجل سعر غرام الذهب عيار 21 نحو 194.17ريال، وبلغ متوسط السعر لعيار 18 نحو 165.72 ريال.

سعر سبيكة الذهب في السعودية

تنتج في المملكة العربية السعودية السبائك الذهبية بأوزان مختلفة تبدأ من 10 غرامات وصولاً إلى كيلوغرام، حقق سعر سبيكة الذهب في السعودية زنة الـ10 غرامات نحو 2.340.01 ريال سعودي (624.00 دولار)، سجل سعر السبيكة الذهب في السعودية زنة الـ20 غرامًا نحو 4.648.16 ريال سعودي (1.239.51 دولار)، بلغ سعر السبيكة الذهب زنة 50 غراما في السعودية حوالي 11.540.73 ريال سعودي (3.077.53 دولار)، سجل سعر سبيكة الذهب زنة كيلو غرام نحو 229,221.24 ألف ريال سعودي (61.125.66 دولار).

ويبلغ سعر سبيكة الذهب أوقية في السعودية نحو 6.914.14 ريال سعودي (1.843.77 دولار) والأوقية هي مقياس للذهب تعادل 31.3 غرام من الذهب