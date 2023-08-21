فلسطين اليوم- وكالات

أسعار الذهب في الأردن اليوم الثلاثاء 22 أغسطس 2023، تحظى أسعار الذهب في الأردن باهتمام الكثير من الأشخاص، حيث تشهد محركات البحث المختلفة عمليات بحث على مدار الساعة عن أسعار الذهب في الأردن، لذلك يرصد لكم فريق وكالة فلسطين اليوم الإخبارية أسعار الذهب في الأردن اليوم الثلاثاء 22 أغسطس 2023.

أسعار الذهب في الأردن اليوم الثلاثاء 22 أغسطس 2023

سجلت أسعار الذهب في الأردن اليوم الثلاثاء 22 أغسطس 2023هبوطا مقابل الدينار الأردني على نحو يغاير ارتفاع الذهب عالميا.

أسعار الذهب اليوم في الاردن

وبلغ سعر غرام الذهب عيار 24 في الأردن نحو 43.05 دينار أردني وفقا لمنصة غولد برايس توداي التي ترصد أسعار المعدن النفيس للدول العربية.

كما بلغ سعر الذهب في الأردن عيار 18 نحو 32.29 دينار أردني، وسجل سعر غرام الذهب عيار 14 في الأردن اليوم نحو 25.11 دينار أردني.





أسعار الذهب اليوم في الأردن عيار 21

بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 في الأردن نحو 37.67دينار أردني، وسجل سعر أوقية الذهب اليوم في الأردن حوالي 1.339 ألف دينار أردني، وبلغ سعر كيلو الذهب اليوم في الأردن نحو 43.048 ألف دينار أردني، وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم في الأردن حوالي 301.35 دينار أردني.

أسعار الذهب العالمي

عالميا، ارتفعت أسعار الذهب من أدنى مستوياتها في خمسة أشهر اليوم الثلاثاء بعدما تراجعت في الجلسات الخمس الماضية بينما تحول تركيز المستثمرين إلى اجتماع لمحافظي البنوك المركزية في جاكسون هول بولاية وايومنج الأمريكية هذا الأسبوع ترقبا لتوقعاتهم إزاء الاقتصاد وأسعار الفائدة.