فلسطين اليوم

كم سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية اليوم-سعر صرف الدولار في لبنان، في كل صباح يوم تزداد عمليات البحث المكثفة كم سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية اليوم -كم سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية اليوم عبر محرك قوقل وغيرها من مواقع التواصل الاجتماعي بحثاً عن سعر صرف العملات المحلية في كل دولة مقابل الدولار الأمريكي، من أبرز ذلك هو البحث عن كم سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية اليوم-سعر صرف الدولار اليوم في لبنان، أي سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية لليوم الأحد 19/8/2023م، لهذا سنوضح لكم في هذه المقالة التي سنخصصها لكم في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" للاجابة على تساؤلات عمليات البحث عن كم سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية اليوم-سعر صرف الدولار اليوم في لبنان، وارتفع سعر صرف الدولار اليوم في لبنان أمام الليرة وسط تباين ردود الفعل حول قدرة الحكومة على تجاوز عثرتها إضافة لارتفاع جديد بالمحروقات.

كم سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية اليوم

كم سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية اليوم-سعر صرف الدولار في لبنان، واستقر سعر صرف الدولار اليوم في لبنان مقابل الليرة على نحو طفيف، وسط أنباء عن زيارة وسيم منصوري حاكم مصرف لبنان بالإنابة للسعودية.

وأكدت المصادر أن الزيارة تعبر عن اهتمام كبير من المملكة بلبنان والملف الاقتصادي اللبناني، متوقعة أن يكون أهداف الزيارة تتمثل في عرض حاكم مصرف لبنان المركزي بالإنابة الواقع الاقتصادي والنقدي في لبنان للقيادات المالية والاقتصادية في الرياض.

وقالت المصادر المصرفية إن الزيارة في هذا التوقيت بالذات تنم عن اهتمام سعودي كبير بالملف اللبناني خصوصاً في هذه المرحلة التي يتم فيها العمل من قبل مجموعة الخمسة المعنية بالملف اللبناني لإنتاج حل سياسي يؤدي إلى انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة تنفذ الإصلاحات وبرنامج تعاف مالي واقتصادي لقيادة البلاد نحو التعافي والنهوض.

وأضافت "على هذا الأساس من المرجح أن يُسأل منصوري عن احتياجات لبنان إن كان بالنسبة لمصرف لبنان أو الاقتصاد اللبناني في المرحلة الحالية والمقبلة من أجل تحقيق استقرار في سعر صرف الليرة اللبنانية والنهوض بالبلد وإعادته إلى مسار النمو والاستقرار والازدهار”، كم سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية اليوم-سعر صرف الدولار في لبنان

سعر صرف الدولار اليوم في لبنان

وأكدت المصادر أن “هذه المعطيات ليست بعيدة عن الواقع وخصوصاً أنها تنسجم مع مسار تاريخي طويل لوقوف المملكة العربية السعودية إلى جانب لبنان ودعمها الدائم له لتجاوز المحن والأزمات على مختلف المستويات، خصوصاً أن القيادات في المملكة كانت قد عَبَّرّت عن هذا الموضوع بشكل مستمر خلال الفترة السابقة، لكنها كانت تشترط أن يكون هناك تحقيق استقرار سياسي، لجهة انتخاب رئيس جمهورية، وتشكيل حكومة وانتظام العمل المؤسسات والدستورية وإجراء الإصلاحات المطلوبة.

وأشارت المصادر إلى أن السعودية كانت لها مواقف مهمة تاريخياً بالنسبة للمصرف المركزي اللبناني لجهة دعم العملة الوطنية من خلال وضع إيداعات كبيرة بالدولار الأمريكي في المصرف المركزي اللبناني لدعم هذا الاستقرار للعملة الوطنية كما الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

وفي وقت سابق، كشف حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري في بيان رسمي موجودات المصرف المركزي، ويتضمّن التزاماً مكتوباً، للمرّة الأولى في تاريخ الجمهوريّة اللبنانيّة، بعدم المساس بالاحتياطي، كم سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية اليوم-سعر صرف الدولار في لبنان

كم سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية اليوم

وقال الخبير الاقتصادي الدكتور بلال علام إن أهمية إصدار البيان هي الشفافية في تداول الأرقام والمعلومات، موضحاً أن “المصرف المركزي هو جزء من شبكة المصارف المركزية العالمية ومجبر دائماً بتزويد مجلس إدارة المصارف العالمية بما لديه من موجودات، وبالتالي قد يكون هذا البيان عبارة عن تأكيد المؤكد.

وأضاف "بالنسبة للبنانيين وللبنان، بالتأكيد هذا البيان كسر مبدأ عدم الإفصاح الحقيقي عن الأرقام والموجودات، فخلال فترة طويلة في لبنان تأقلمنا على أن لا شيء يصدق في لبنان، وكما يبدو أن الحاكم بالإنابة وسيم منصوري أراد توضيح أن موجودات المركزي هي على هذا الشكل”.

سعر صرف الدولار في لبنان اليوم عند الصرافين

ولفت علامة إلى أن الأرقام التي يظهرها البيان قريبة جداً من الأرقام التي كان يُحكى عنها، مؤكداً أن ما لدى مصرف لبنان من أرقام غير مشجع، فهناك 8.5 مليار دولار موجودين في الخارج ولديه التزامات مقدرة بحدود 2 مليار دولار، وهذا يعني أن احتياطات المصرف قليلة جداً.

وردا على سؤال حول الالتزام بعدم المساس بالاحتياطات، أكد علامة أن “هذا الالتزام هو لتأكيد المؤكد، إذا سحبنا الالتزامات المقدرة بملياري دولار من الاحتياطات سيبقى حوالي 6 مليارات دولار لن يتمكن من المساس بهم أساساً، ففي الأصل هذه الاحتياطات المتبقية غير موجودة لإمكانية التصرف بها، فهي على شكل استثمارات أو إيداعات خارج لبنان".

سعر صرف الدولار اليوم في السوق السوداء لحظة بلحظة

وبلغ سعر صرف الدولار في السوق السوداء مقابل الليرة اللبنانية اليوم 89.000 ألف ليرة للشراء و89.500 ألف ليرة للبيع.

وسجل سعر الدولار اليوم في البنك المركزي اللبناني 15 ألف ليرة، وللمزيد عن سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية اضغط هنــــــــا